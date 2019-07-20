2019/07/20 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

دعت كتلة إئتلاف دولة القانون، الحكومة للتحقيق بحادثة قصف معسكر الشهداء، فيما أكدت رفضها لـ"تحريض" الإعلام "المغرض" المستمر على استهداف القوات الأمنية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون تدعو للتحقيق باحدثة قصف معسكر الشهداء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون تدعو للتحقيق باحدثة قصف معسكر الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).