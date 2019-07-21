بالصور:حجاج بيت الله الحرام من المحافظات الشمالية والغربية في ضيافة العتبة الحسينية

2019/07/21 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية صورا لحجاج بيت الله الحرام من المحافظات الشمالية والغربية وهي في مدن الزائرين التابعة للعتبة الحسينية مع تقديم كافة وسائل الراحة والمبيت لهم مجانا

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