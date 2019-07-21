2019/07/21 | 00:06

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#طهران تطالب لندن باتباع القوانين الدولية للملاحة البحرية

اكد القائم بالاعمال الايراني المؤقت لدى سفارة الجمهورية

الاسلامية في #لندن، خلاال اللقاء مع مسؤولين بريطانيين اليوم السبت،

اكد على ضرورة اتباع القوانين الدولية ذات الصلة بالملاحة البحرية من

جانب #بريطانيا.وفي هذا اللقاء الذي جرى بطلب من الجانب البريطاني، تم التاكيد ايضا

على موقف ايران بشأن انتهاك السفينة البريطانية القطعي للقوانين والذي

تمت المصادقة عليه من جانب المسؤولين في منظمة الموانئ والملاحة

البحرية الايرانية.هذا اللقاء، جاء عقب الاعلان يوم امس الجمعة عن ايقاف ناقلة نفط

بريطانية بواسطة الحرس الثوري جراء عدم التزامها بالقوانين الدولية

البحرية في مضيق هرمز.

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