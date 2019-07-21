2019/07/21 | 00:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
نشرت صحيفة لوس انجلوس ديلي نيوز كاركاتير ..
ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (Los Angeles Daily News #ترامب يلعب بالنار - كاريكاتير) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
Los Angeles Daily News #ترامب يلعب بالنار - كاريكاتير
السبت
20
تموز
2019 :
11:50 pm
30
نشرت صحيفة لوس انجلوس ديلي نيوز كاركاتير ..
ترامب يلعب بالنار !
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ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (Los Angeles Daily News #ترامب يلعب بالنار - كاريكاتير) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (Los Angeles Daily News #ترامب يلعب بالنار - كاريكاتير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).