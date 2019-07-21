2019/07/21 | 00:06

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Los Angeles Daily News #ترامب يلعب بالنار - كاريكاتير

السبت

20

تموز

2019 :

11:50 pm

30

نشرت صحيفة لوس انجلوس ديلي نيوز كاركاتير ..



ترامب يلعب بالنار !

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