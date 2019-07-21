مقتل مسنة بالة حادة

2019/07/21 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} توفيت امرأة عربية في الثمانينيات من عمرها، داخل منزلها في العاصمة الأردنية عمان، وذلك إثر تعرضها لعدة طعنات بوساطة آلة حادة، وفق ما أعلنه الأمن الأردني.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، في بيان صحفي صادر اليوم السبت، إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة وسط عمّان، بالعثور على جثة سيدة من جنسية عربية في العقد الثامن من العمر داخل منزلها في منطقة جبل عمان.وأضاف أنه جرى استدعاء الطبيب الشرعي والمدعي العام، وتبين بالكشف على الجثة تعرضها للطعن بوساطة اداة حادة وبوشرت التحقيقات.انتهى

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