غرق طفل داخل المدينة المائية في مطعم مرسى الجادرية وسط بغداد

2019/07/21 | 00:14

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بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني في بغداد، السبت، بغرق طفل داخل المدينة المائية في مطعم مرسى الجادرية.

وقال المصدر ل...





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