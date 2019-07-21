محمد الحاج صالح - تمرات العربي

2019/07/21 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحاج_صالح تمرات العربيقبل خمسة عشر عاماً كنت جديداً في مدرسة اللغة، حديث القدوم إلى النرويج.تعرفت مثلما تعرف زملائي على أستاذنا الودود.وكالعادة الرقاوية وبعد أيام قليلة فقط تعمدت أن ألتقيه في الاستراحة، وسألته بلغة انجليزية رديئة فيما إذا كانت لديه رغبة أن يتذوق طعاماً عربياً شرقأوسطياً.أتى إلى موعد الغداء حاملاً علبة شوكولاتة كهدية.هذا أول الاستفهامات! عندنا ليس معتاداً أن تأتي بهدية عندما تكون ......

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