عبله عبدالرحمن - ثرثرة حول قصة موت معلن!!

2019/07/21 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبله_عبدالرحمن احساس السعادة قد لا يتجاوز اللحظات القصيرة في حلم غير واضحة معالمة او احداثه، لان التفكير بالآتي دوما يشغلنا عن التفكير بالحاضر.في قصة موت معلن للكاتب العالمي جارسيا ماركيز نجده يبحر في استعادة ذكرى مقتل سنتياغو نصار بعد سبعة وعشرين عاما من افواه من شهدوا الحادثة كبارا ومن كانوا صغارا حينها، فالجميع كان قد سمع بنية الاخوين ريكاردو بالقتل! ومع ذلك فأن ردود افعالهم جاءت باهتة وغير انفعالية واقرب ال......

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