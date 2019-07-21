2019/07/21 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أبناء الدنيا الذين لا يؤمنون بالآخرة إتخذوا الشيطان وليا من دون الله مقدمة 1 ـ ( س ) عاش فى منافسة شرسة مع ( ص ).مات ( ص ) فجأة .طبقا للنفاق الإجتماعى تعين على ( س ) أن يحضر جنازة خصمه ( ص ) .2 ـ وقف الشيخ على القبر يذكّر الحضور بالموت الذى لا مفر منه ، خطبة إعتاد الشيخ أن يقولها وهو يفكر فى حياته الدنيا ، والمستمعون غافلون لاهون بمشاغلهم الدنيوية .و( س ) ينظر الى الابن الأكبر للمت......

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