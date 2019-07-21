لجنة دعم الدراما تستعد لتسويق مسلسلين عراقيين جديدين

2019/07/21 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

عقدت لجنة مبادرة دعم الدراما، اجتماعا موسعا في مقر "مؤسسة نخيل عراقي للابداع"برئاسة مجاهد ابوالهيل وحضور اعضاء اللجنة، لمناقشة آليات تسويق العملين

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