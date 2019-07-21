أين نحن من مكونات بناة حضارة العالم؟

2019/07/21 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذا ما خلفهُ الاحتلال الغاشم على العراق من قبل عدة دول سواء كانت هذه الدول جيران او دول بعيدة طامعة لم يكن حقيقة بسبب السيطرة على منابع البترول وهناك توجد عشرات التحليلات بالأسباب وهي جميعها صحيحة جاؤوا تحت ذرائع مختلفة دينية مذهبية اقتصادية تاريخية مستقبلية والخ..وهناك اسباب غير معلن عنها تحاط بالكتمان.



العدو هو عدو معروف ولكن من ساعد و يساعد العدو في احتلال اي بلد هي الكارثة والمصيبة لأنها تحفر اخاديد من نار تبقى آثارها واضحة لمدة طويلة تسجل على انها حقبة سوداء لا تمحو اثارها بسهولة ولا يستطيع الزمن إصلاح ما دمر إلا المستطاع منها وتبقى المواجع عند كل صاحب ضمير لان الخسارة فادحة لا تعوض.الازيديون والمسيحيون والمندائيون أكثر من تضرر بالأحداث الاخيرة اصحاب البلد الأوائل اصحاب الحضارة الممتدة آلاف السنيين يتعرضون للظلم والاقصاء..



ناديا مراد تتكلم عن مأساة شعبها اكيد لأن ذاقوا الامرين لا الحكومة المركزية تسمعهم ولا الحكومة في اقليم الاكراد تساعدهم..



الجميع في واد ومعاناة الايزيديين ومطالبهم في واد آخر.



لا يريدون الا الأمان لا غير يريدون السلامة فقط.



الذي تعرض له الايزيديون ونساؤهم من اي جهة كانت موسوم بالقهر والاعتداء والظلم انما هو عار وخزي سجل بالتاريخ بقلم أسود ملطخ بالدماء لا يرضى به كل من يحمل الإنسانية.اتجهت هي إلى الغرب و المتمثل بالمؤسسات الدولية الدينية او المتمثل بحقوق الإنسان هي مؤسسات تحمل الازدواجية بالتعامل والا لما طال وقت انصافهم...!! ولكن ما يصل إلى الإعلام و تعريف عامة الناس في كل العالم عن ماساتهم والمعرفة بهم كأقلية مسالمة تواجدهم قبل تاريخ الميلاد هو مكسب لهم وربح بحد ذاته.اما المسيحيون العراقيون هاجروا وقلت أعدادهم هذا محزن وخسارة لا تعوض.المندائيون اقدم ناس بالعراق بل قبل السومريين ذاقوا الويل من مؤسسات الدولة غير المنصفة لهم وذلك بعدم الاعتراف بهم وأيضا من المؤسسات الدينية التي لم يعترفوا بهم وغير مذكورين بالدستور هو أقصى وأعلى درجات الظلم بل كفروهم وخطفوا وقتلوا وسرقوا ممتلكاتهم بدون رحمة ضاعوا في شتات الأرض أصبحوا قلوبا بلا وطن.البعض يلجأ إلى الجلاد عسى ولعل هناك من ينصفهم!!.إيصال صوت يصرخ يقول لا تلغوا تواجدنا..



عندما تغلق كل أبواب الرحمة ولا سبيل للانصاف يبدأ العد التنازلي والقبول بأدنى المطالب والاستحقاقات ماساة العصر هي تفريغ العراق من مكونات موغلة بالقدم بناة حضارة العالم.فيا ترى من يعيد اللحمة لهذا الوطن...



فلننظر أنا لمنتظرون.

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