دورة متخصصة في اللغة الإنكليزية تقيمها شركة المنصور العامة

2019/07/21 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محمد حسن عبد علي برعايةِ السيد المدير العام لشركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية / احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة المهندس عامر خليل اسماعيل, نظم قسم تكنولوجيا ونظم المعلومات احد اقسام الشركة دورة متخصصة في اللغة الانكليزية من قبل المتخصصة ر.



مترجمين شيماء ستار, على قاعة الدورات وبحضور المتدربين والمشاركين من اقسام ومشاريع الشركة والوزارة وتشكيلاتها عدد (10), للفترة من 7- 11 تموز 2019, هذا ضمن المنهاج والخطط المرسومة في التدريب والتطوير, في مجال اللغة الانكليزية من اجل زيادة كفاءة المنتسبين في الشركة وتشكيلات الوزارة الاخرى.حيث تضمن منهاج الدورة المكثف اساليب المحادثة باللغة الانكليزية والمحادثات والعبارات الاكثر شيوعا وبطلاقة وبالاعتماد على النماذج والامثلة المقررة في المنهاج.بالإضافة الى تعريف المتدربين عن تعلم قواعد اللغة الانكليزية بكافة جوانبها, وتطوير مهارات الاستماع الجيد, مهارة المخاطبة, مهارة الكتابة والقراءة وكذلك المصطلحات الاكثر تداولا بالإنكليزية.



وايضا تناولت الدورة محادثات ونقاشات شفوية لمواضيع متنوعة باللغة الانكليزية, بالإضافة الى اسئلة وتمارين واختبارات متنوعة.ابدى المشاركون عن مدى الاستفادة من المعلومات التي حصلوا عليها وحسن التنظيم والاجواء الايجابية والنقاش المفتوح وطرح الاسئلة والافكار التي تساهم في زيادة خبراتهم في مفاصل العمل المختلفة, وابدوا حاجتهم لمثل هكذا دورات تطويرية وتعريفية ولغوية.

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