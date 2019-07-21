2019/07/21 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى

اعلنت وزارة الداخلية، اعتقال 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية يعملون في ما يسمى ديوان الجند بالجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وقال الناطق باسم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بـ 3 دواعش في ايسر الموصل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بـ 3 دواعش في ايسر الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).