وفيات في موجة شديدة الحرارة تجتاح وسط وشرق أميركا

2019/07/21 | 00:53

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اجتاحت موجة شديدة الحرارة وسط وشرق الولايات المتحدة ، مما دفع بعض السكان للجوء إلى مراكز تتوفر بها مكيفات الهواء، فيما وصلت

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