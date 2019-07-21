اعتقال المتهم الثاني في عملية اغتيال نائب القنصل التركي في أربيل

2019/07/21 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن جهاز #مكافحة_الإرهاب في إقليم #كردستان #العراق عن القبض على المتهم الثاني في عملية #اغتيال نائب #القنصل_التركي في الإقليم الأسبوع الماضي.وذكرت سلطات إقليم كردستان أن «المتهم […]

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