شاعر المليون: الموهبة لم تعد كافية وإنما الفكرة

2019/07/21 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة المنظمة لبرنامج "شاعر المليون"، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ورشة عمل لبحث الاستعدادات وآليات عمل البرنامج والمشاركة فيه وأوجه تطويره، وذلك تمهيداً لإطلاق النسخة التاسعة من البرنامج 2019 / 2020.وشارك في الورشة التي عقدت في مقر أكاديمية الشعر بأبوظبي واستمرت لمدة ثلاثة أيام، عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وأعضاء لجنة تحكيم البرنامج سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، وعضو اللجنة الاستشارية وبدر الصفوق، وعبدالله علي المصعبي وعارف عمر.وفي هذا الإطار، قال عيسى سيف المزروعي: إن برنامج شاعر المليون يجسد رؤية واستراتيجية لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في المحافظة على الموروث الثقافي وصونه ونقله للأجيال المتعاقبة، إلى جانب تسليط الضوء على مكانة إمارة أبوظبي كملتقى للشعر والشعراء، حيث استطاع البرنامج وبفضل الدعم اللامحدود للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أن يصبح حلم الشعراء ومنصة لإطلاق المواهب الشعرية، ونقطة لانطلاق الشعراء نحو النجومية.وأشار المزروعي إلى أن اللجنة المنظمة للبرنامج اجتمعت على مدار الأيام الثلاث الماضية لمناقشة كافة الأعمال المتعلقة بالبرنامج استعداداً لإطلاق النسخة التاسعة، حيث تأتي هذه الاجتماعات المكثفة في سبيل تقديم منتج شعري ثقافي يلبي تطلعات المشاركين من جهة والمشاهدين الذين يترقبون انطلاقة البرنامج من جهة أخرى، مشيداً بالجهود التي تبذلها أسرة برنامج "شاعر المليون" والتي ساهمت في استمرارية نجاح البرنامج وتطوره عاماً بعد عام.مفاجآت جديدةأكد سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر عضو لجنة التحكيم، أن كل موسم طوال المواسم الماضية من شاعر المليون يمثل تحدياً خاصاً ومختلفاً أمام أنفسنا من جهة، ومن جهة أخرى ارتفاع الذائقة والمستوى الشعري لدى الشعراء المشاركين بالإضافة إلى التطور الإعلامي المتسارع الذي يشهده العالم.وأضاف العميمي أننا في البرنامج نسعى دوماً إلى التجديد في الأفكار والآليات، والعمل على التميز والاختلاف في طرح كل موسم، مشيراً إلى أنه سيتم خلال النسخة القادمة من البرنامج الكشف عن تفاصيل ومفاجآت للمشتركين والجمهور من عشاق الشعر النبطي.موسم استثنائيأوضح حمد السعيد، أن الموسم التاسع سيكون امتداد للمواسم السابقة والتي أثمرت مئات النجوم في عالم الشعر النبطي، مضيفاً أن الاستعدادات للموسم الجديد على قدم وساق، وأن هذا الموسم سيكون إستثنائيا من خلال التحضيرات التي سيتم العمل عليها، كما أن روح الحماس لدى طاقم العمل تبشر بموسم مختلف.

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