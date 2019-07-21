2019/07/21 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعيف عليلست قلقا تماماكل ما حصل اليوم يشبه تويج وردةكل ما حصل كان فعلا يشبهنيلست قلقا تمامارغم أن الحكايات الصغيرةلم تستطع أن تنقذ الحائط من نزلة برد شديدةفكل ما حصل ضلّ يشبهني2هل هذا كل ما تحتاجه المدن؟الصوت سرب مهاجروالأجساد قصص طويلةستنتهي الأبواب بلا صريرالريح عاتيةهل هذا كل ما تحتاجه المدن؟أيها العراف اخرج تميمتكسنصدق اليوم قليلا من صفاقة الأمنياتسنصدق أننا لم نر مدنا تموتلم نر حربا تشكرنا على الملحمة3وأنا أكتب سأقول ليلا تفعل مثليتخلص سريعا من «الواو العاطفة »فقد فشلت البارحة في إكمال حلمفشلت في نصب كمين للبياضفشلت في اقتسام رقم زوج مع عابر مسرعفشلت في أن اصعد نحو وجهيأن أتحير من قطرات العرق التي تسكن جبينيلذلك من أجل الحكايات كلهاتخير صعودكفكل الأماكن مشغولة باختيار أسماء للشوارعفقط اصعد و تخلص من «الواو العاطفة».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصائد) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصائد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المشرق).