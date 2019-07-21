«ممر آمن» رواية لجان دوست: رؤية كافكاوية لعالم بلا إنسانية

2019/07/21 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتسام القشوريكان الدوس هكسلي على حق عندما قال: «قد يكون هذا العالم جحيم عالم آخر» نتيجة الفظائع التي نعيشها من حين إلى آخر، ومن أبرزها الحروب العبثية التي تدار هنا وهناك، ولطالما كان الأدب في مواجهة هذا الموضوع، خاصة جنس الرواية الذي جسد هذا الصراع وهذا العالم المتناقض.ومن هذا المنطلق نستطيع أنْ نقرأ رواية «ممر آمن» للكاتب الكُردي السوري جان دوست، الذي رصد فيها بعُيون طفل لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره انعكاسات الحرب الجارية في سوريا بعد الثورة، خاصة ما عاناه الكرد من ظُلم وتَقْتيل واختطاف وتهْجير من قراهم ومن أراضيهم ومن منازلهم، بداية من احتلال الدواعش للعديد من المدن السورية سنة ألفين وأربعة عشر وصولا إلى عملية «غصن الزيتون» التي قادتها القوات التُركية على قرية «عفرين» الواقعة على حدودها سنة ألفين وسبعة عشر.«ممر آمن» رواية جمع فيها جان دوست بين التخييلي والتسجيلي، ورسم أحداثها في جو سوداوي كابوسي عجائبي، مستحضرا فيها بعض النصوص العالمية والأساطير وقصص الأنبياء.وهي تمتد على مئة وتسعة وسبعين صفحة عن دار مسكلياني التونسية للنشر: إنها رواية تفضح «بازارات» السياسة، وتؤكد على أن لا ممر آمن في الحرب إلا طريق الموت.الطـفل الســــارد:تعتبر الطفولة تجربة كونية يشترك فيها جميع البشر، وهي من أهم مراحل الإنسان تأثيرا في حياته، ولذلك كانت محط اهتمام الكثير من الروائيين، وغالبا ما كانت تمثل مرحلة البراءة والشقاوة والتعلم من تجارب الحياة.والملاحظ أن الطفل لا يمثل نفسه داخل الرواية، بل يجري تقديمه من قبل الكبار.إلا أن جان دوست في ممره الآمن آثر جَعْل الطفل «كاميران مسؤولا عن السرد، وعن تأمين مختلف أحداث الرواية، إذ أن الأطفال في الحرب يكبرون بسرعة لا لأنهم لا يعيشون طفولتهم فقط، بل لأنهم ينخرطون في سلسلة من العلاقات البنيوية المعقدة مع تجربة الكبار، وكما قال درويش يولد الأطفال في الحرب رجالا.ولأن السارد في هذه الرواية هو طفل، فقد أوهمنا جان دوست بأن «كاميران» لا يعنيه المتلقي فأوجد له مسرودا له من محيطه الحميمي والخاص، وهو مكمن الطرافة، إذ أنه كان يسرد حكايته الأليمة لطبشورة لونها أصفر سماها صفْرا، كان يحتفظ بها ويعتبرها صديقته المقربة فالأطفال يتعلقون دائما بأشياء غريبة وغير معهودة، غير أن ذلك سيكون موظفا في الرواية.ولم يكتف كاميران بالتعلق بهذه الطبشورة، بل كان متعلقا ككل طفل بدراجته الخضراء ذات الشراشف الحمراء، وإذا دققنا في هذه الألوان فسنلاحظ أن كاتبنا وظف الألوان جيدا فكانت على قياس العلم الكردي:استطاع الطفل أنْ يحتفظ بالطبشورة الصفراء لكنه لم يستطع أنْ يحتفظ بدراجته الخضراء التي يستحوذ عليها في ما بعد أحد مسلحي الفصائل المتطرفة، التي رافقت الجيش التركي في غزو عفرين واحتلالها، بعد استيلائهم على بيت كاميران وسرقة ما فيه، وهي إشارة رمزية لسرقة الحلم والوطن والأرض.ولما أوكل جان دوست مهمة السرد إلى طفل، كان على وعْي بأنه لا يمتلك القدرة على السرد بلغة قصصية عالية، التي قد تشتمل على مضامين يتعسر عليه الإحاطة بها، لذلك جاءت الرواية في لغة بسيطة تتلاءم ومستوى طفل صغير.ولأن الحرب قاسية وفجة، جاءت اللغة شبيهة بها فهي، لا تخلو من كلمات نابية يستعملها الطفل وخاله «علي» عازف البزق أحيانا تعبيرا عن إدانتهم لوضعهم المأساوي، في الوقت الذي كان بالإمكان أن يعيش كاميران بسلام هو وعائلته: فهو طفل لطبيب جراح اختطفه «داعش» عند احتلاله لمدينته ولأم كانت تعمل أستاذة لغة إنكليزية أخرستها الحرب بعد أن قتلت ابنتها الصغرى بشظيه قسمتها نصفين أمام عينيها.ومنذ ذلك الحين عاش هذا الطفل عدم الاستقرار والخوف والكوابيس الليلية التي جعلته يعيش بعاهة حاول أنْ تكون سره، أو هكذا كان يعتقد وهي التبول اللاإرادي، وهي حالة تُصيب أغلب الأطفال في هذه الظروف.هذا السر الذي كان يُخفيه عن الجميع حتى عن أمه، وكان يقوم بكل المستحيلات حتى لا يفتضح أمره.حولت الحرب حياة هذا الطفل إلى جحيم، وإلى حزن دائم ولذلك، في استراتيجية التسمية عمد جان دوست إلى إسناد اسم معاكس لشخصيته، فسماه كاميران وهو اسم كردي يعنى السعيد، وهذا ما يجعلنا نقول مع لغرام هيو»لا تثق بالراوى وثقْ بالرواية».لكن كاميران رغم مرارة الحرب عاش لحظات من السعادة، عندما اكتشف جسده وعاش تجربة الجنس مع إحدى الشابات الأرامل «مزيت» التي فقدت زوجها في الحرب وهي مازالت عروساً، اكتشاف الجسد كان بمثابة الدخول في مرحلة الرجولة وكانت أجمل الحروب التي انتصر فيها هذا المراهق هي حرب الجسد.لم يكتف كاميران بنقل مأساته فقط، وإنما رصد لنا عبر أحداث الرواية مآسي العديد من السوريين الذين هُجروا من أراضيهم، أراضي الزيتون الذين شَقُوا في سبيل رؤية ثمارها وسقوها بعرقهم وجهدهم، فإذا بهم يجدون انفسهم مشردين بلا مأوى وبلا سند: عائلات فقدت أبناءها ونساء فقدن أزواجهن، سواء بالموت أو الاختطاف، أطفال يموتون بالقذائف وإنْ لم يموتوا بها ماتوا من الأمراض والخوف، ورجال ماتوا بجلطات قلبية نتيجة القهر الذي رأوه في هذه الحرب البشعة.التحول: بين كافكا وجان دوستأكد رونالد جراي في كتابه «فرانز كافكا» على أن كتابات كافكا متعلقة بفظائع القرن العشرين، غير أن هذه الفظائع مازالت متواصلة إلى هذا القرن، لذلك بقيت عوالم كافكا ملهمة للعديد من الروائيين العرب وهي عوالم اللامعقول التي يحس فيها البطل الكافكاوي بالاغتراب والشعور بالخوف، وبالتالي بأنه مطارد من قوى خفية لا يَعرفها وتجعله يعيش في عبثية تامة، وهذا ما جسدته رواية كافكا «المسخ» أو «التحول».هذه الأجواء الكابوسية السوداوية ترمي بظلالها على رواية «الممر الآمن».ومن السطور الأولى نلاحظ حضور كافكا في هذا العمل، إذْ يرى الطفل كاميران نفسه يتحول إلى طبشورة عملاقة «ليلة تراءى للفتى المراهق «كاميران» أنه يتحول إلى طبشورة، حيث أن الرواية تبدأ من إرهاصات النهاية، وهنا يتماهى السارد مع المسرود له تلك الطبشورة الصفراء .غير أن حضور كافكا جرى تحويل مجراه من قبل جان دوست، فإن كان «جريجور سامسا» بطل «المسخ» تبدأ مأساته من يوم تحول إلى مسخ، أيْ إلى تلك الحشرة المقرفة، فإن التحول عند جان دوست كان بمثابة نهاية المأساة عند الطفل كاميران، وكان يشعر بسعادة كبرى بتحوله إلى طبشورة عملاقة.

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