مصدر رفيع المستوى ينفي لـ

2019/07/21 | 01:24

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العهد نيوز – بغداد

نفى مصدر رفيع المستوى، تشريح اسيل العبادي لشغل حقيبة وزارة التربية.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح لـ"العهد نيوز"، اليوم

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