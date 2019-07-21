مدارات حرة :14 تموز بين باريس وبغداد ـ ح1 ـ

2019/07/21 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنحت لي فرصة نادرة بزيارة فرنسا الادب والمسارح والاضواء وفيكتور هيجو وكنيسة نوتردام

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