فخر أبوظبي ينطلق إلى هولندا استعدادً للموسم القادم

أبوظبي، 20 يوليو 2019: غادر فريق نادي الجزيرة الإماراتي اليوم العاصمة أبوظبي متجهاً إلى هولندا لإقامة معسكره الصيفي التدريبي معلناً بذلك بداية التجهيز للموسم والبطولات القادمة.





ويستهل الفريق المرحلة الأولى من معسكره التدريبي هذا العام من مدينة فاخينينجن الهولندية حتى 31 يوليو، لينطلق بعدها إلى مدينة أوستربيك الهولندية في محطته الثانية قبل اختتام التدريبات والعودة في 9 أغسطس.



ويأتي اختيار فخر أبوظبي لهولندا للعام الثالث على التوالي بعد النجاح الذي حققته المدرسة الهولندية مع فريق العاصمة، ومن المتوقع أن يلعب المعسكر التدريبي في هولندا هذا العام دوراً هاماً في تجهيز اللياقة البدنية للفريق والعمل على وضع استراتيجية الفريق الفنية قبل بداية الموسم الجديد.

وانضم كل من مدافعي الجزيرة فارس جمعة وسيف خلفان مع الكاميروني سيباستيان سياني، ولاعب الجزيرة الذي انضم إلى صفوف الفريق مؤخراً سلطان الغافري للاعبي الفريق الأول الذين اتجهوا صباح اليوم إلى أوروبا، على أن ينضم مهاجم الجزيرة الجديد البرازيلي كينو، والقادم من نادي فريق بيراميدز المصري على سبيل الإعارة، إلى الفريق مباشرةً في محطته الهولندية الأولى.

وسيلتحق ثمانية لاعبين من الفريق الأول بالمعسكر التدريبي في 22 يوليو، بمن فيهم كابتن الفريق والحارس الدولي علي خصيف والهداف الإماراتي النجم علي مبخوت، وصانع الألعاب وحامل الكرة الذهبية للموسم الفائت خلفان مبارك، وذلك بعد اختتام معسكرهم التدريبي مع المنتخب الإماراتي.

وسيشهد المعسكر التدريبي هذا العام حضور قوي لشباب ومواهب أكاديمية الجزيرة مع وجود خمسة لاعبين ضمن تشكيل الفريق المغادر إلى هولندا والمكون من 27 لاعباً.

ومع نجاح لاعبي الفريق الأول باجتياز كافة الفحوص الطبية تجهيزاً للموسم الجديد، يهدف اللاعبون خلال المعسكر إلى زيادة لياقتهم البدنية والتركيز على إضافة المزيد من المهارات وتعزيز مستوى اللعب الجماعي والروح الهجومية التي يتسم بها فريق الجزيرة.

ويوفر المعسكر الصيفي فرصة إضافية للمدرب الجديد يورغن ستريبل لتقييم لاعبيه الجدد والعمل على وضع خطط وتكتيكات جديدة مع استعداد الفريق للعب عدد من المباريات الودية خلال وجوده في هولندا، قبل أن يختتم فخر أبوظبي معسكره في 10 أغسطس ويعود إلى العاصمة الإماراتية.

يفتتح الجزيرة موسم 2019-2020 في 22 أغسطس على أرضه في مواجهة فريق خورفكان ضمن مباريات كأس الخليج العربي، ويستهل فخر أبوظبي مباراته الأولى في دوري الخليج العربي ضد فريق الظفرة في 19 سبتمبر.

نبذة عن نادي الجزيرة:

تأسس نادي الجزيرة في عام 1974 في مدينة أبوظبي بعد اندماج فريقي الخالدية والبطين، ليشكلا ناديًا واحدًا ألا وهو نادي الجزيرة الرياضي.



المعروف باسم “فخر أبوظبي”.



يخوض الجزيرة جميع مبارياته على أرضه في المسابقات المحلية والقارية على استاد محمد بن زايد الذي يتسع لـ 38.000 متفرج.



ضم النادي في صفوفه العديد من نجوم الساحرة المستديرة ومن أشهرهم اللاعب الليبيري جورج وياه الحاصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم لسنة 1995.

يمتلك الجزيرة واحدة من أفضل أكاديميات كرة القدم في المنطقة، وقدمت الأكاديمية للفريق وللمنتخبات الإماراتية مجموعة من أهم اللاعبين أبرزهم علي مبخوت الهداف التاريخي لنادي الجزيرة وهداف كأس أمم آسيا لعام 2015.

يتمتع نادي الجزيرة بتاريخ حافل بالإنجازات، إذ سبق أن توج بألقاب عدة أبرزها بطولة كأس الاتحاد الإماراتي عام 2006، وبطولة كأس الأندية الخليجية الأبطال عام 2007، وكأس الخليج العربي لموسم 2009- 2010.



كما فاز فريق نادي الجزيرة ببطولة دوري الخليج العربي عام 2011 وكرر هذا الإنجاز عام 2017.



وحاز بجدارة على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة “2011، 2012، 2016″، وحقق الجزيرة المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2017.

