2019/07/21 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيزو – متابعة

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى ظروف صحية خطيرة قد تهدد حياة المريض (إن تُرك دون علاج)، لذا يجب مراقبة الحالة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذه المواد تساعد في خفض ارتفاع ضغط الدم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذه المواد تساعد في خفض ارتفاع ضغط الدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).