مصر توضح بشأن تعليق الخطوط البريطانية رحلاتها للقاهرة

2019/07/21 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

صرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني المصرية، أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية بالقاهرة، بشأن ما تم تداوله عن توقف رحلات الخطوط

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