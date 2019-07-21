{فيس اب} انتشار جنوني.. ومخاوف من اختراق البيانات

2019/07/21 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لندن/ بي بي سي

{أف بي آي} تتحرى بشأن التطبيقالجميع يتحدث عن «Face App”، فيس آب، كتطبيق يمكنه تعديل صورتك لتبدو أصغر من عمرك الحقيقي أو أكبر.



كما أنَّ الآلاف من الناس ينشرون نتائج تجاربهم الخاصة مع التطبيق على وسائل التواصل

الاجتماعي.

ولكنْ منذ أنْ انتشر هذا التطبيق على نطاق واسع في الأيام القليلة الماضية، أثار بعضهم مخاوف بشأن الشروط والأحكام التي يوافق عليها معظم مستخدمي التطبيق من دون قراءتها فعلياً.

ويقال انَّ شركة فيسبوك تتبع سياسة مجحفة بحق مستخدمي التطبيق وتحذف معظم الصور التي حُملت للتطبيق خلال 48 ساعة من تحميلها.

وقالت الشركة إنها حمّلت فقط الصور التي اختارها المستخدمون للتحرير وليس صورا إضافية أخرى.

وقال مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة إنه كان على دراية بمخاوف التطبيق وأنه سيبحث الأمر.

وأضاف: «ننصح كل من يسجل في التطبيق بالتأكد مما سيحدث لمعلوماته الشخصية وعدم تقديم أي تفاصيل شخصية حتى يكون متأكداً من كيفية استخدامها».

ووجّه مسؤولون أميركيون تحذيرات إزاء تطبيق «فيس آب»، حتى أن عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ دعا إلى تحقيق رسمي بشأن الشركة الروسية المطورة

للبرنامج.

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