استئناف العمل بمشروع تقاطع جنوب بغداد الستراتيجي

2019/07/21 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

استأنفت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، العمل بمشروع تقاطع جنوب بغداد الستراتيجي، ضمن طريق (دورة – اليوسفية) للمرور السريع وباتجاهين.

وذكر مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح خاص لـ"الصباح"‘ ان المشروع يتضمن مسارين، الاول طريق (دورة – تقاطع اليوسفية) بكلفة تتجاوز 78 مليار دينار وبطول 14 كيلومترا و500 متر مع طريقين خدميين على جانبيه وستة جسور بواقع: ثلاثة على طريق الخدمة والعدد نفسه على الطريق الرئيس.

واضاف‘ ان اهمية المشروع تكمن في أنه يربط طريق المرور السريع ببغداد، كما انه يعد منفذا ثانيا لها ويخفف الزخم المروري الحاصل على مدخل اليوسفية، علاوة على انه ينقل سير المركبات خارج بغداد ما يسهم في الحفاظ على الطرق الداخلية للعاصمة.

واردف المصدر‘ ان المسار الاخر للمشروع، هو طريق (دورة – يوسفية) للمرور السريع بكلفة تتجاوز 32 مليار دينار وبطول 13 كيلومتراً وصولا الى تقاطع مقتربات جسر الدورة على جسر بغداد الكبير، ثم الجسر ذي الطابقين وساحة احمد عرابي فالجسر المعلق ثم الى طريق (بغداد - موصل).

وعد المشروع المنفذ من قبل شركة حمورابي للمقاولات الانشائية التابعة لوزارة الاعمار، مهما وستراتيجيا، وهو نقطة البداية لربط طريق المرور السريع بطريق جسر بغداد الكبير ضمن مقتربات جسر الدورة والذي تم تنفيذه خلال ثمانينيات القرن الماضي.

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