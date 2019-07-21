حكاية وألم..

2019/07/21 | 02:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- منقول

من ذكريات الشاعر الكبير حميد قاسم:

في شباط نهاية السبعينيات عام (١٩٧٩) كنت في بيت الوالد في منطقة "زيونه" وكان حينها الوضع السياسي مرتبكا،

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