أيتام العراق وتجاهل الحكومات المتعاقبة

2019/07/21 | 03:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد شاكر الحلفي

تفاقمت كثيرا مشكلة الايتام في العراق بعد عام 2003 وتجاهلت الحكومات المتعاقبة الاعداد الكبيرة لهذه الشريحة ، وحتى الفترة الماضية من القرن المنصرم

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