حدث في مثل هذا اليوم 21 تموز

2019/07/21 | 03:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 يوليو أو 21 تموز أو 21 يوليه أو يوم 21 7 (اليوم الحادي والعشرون من الشهر السابع) هو اليوم الثاني بعد المئتين (202)

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