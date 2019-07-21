2019/07/21 | 04:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كأنما مليكا شريدا أضحيتُ بإرادتي

بقلم مهدي قاسم

لم يُعد من شيء يثير رغباتي

لا مال لا مجد ولا من سلطة مغرية

و أخيرا تخلصتُ أيضا من استعبادي لجمالات أنثوية أسرتني

بهوس مديد ،

فكم أنا متحرر من قيودي التي كانت تثقل خطوي

فأنا الآن كملك بوذي شريد بإرادته طبعا !

حقا ما من شيء يثير اهتمامي

غير نظري مسدودا نحو نقطة غير مرئية

تتوهج وامضة منادية إياي نحو مجاهل مثيرة ..

ربما نحو حتفي السريع أو إشراقي المباغت ..

و كم تبهجني هذه الصفصافة المعمرة و الوطيدة

استند عليها بظهري مانحا نفسي لأشعة شمس و نداء غابات ووشوشة

ينابيع و أنهر خفية

و شقيقاتها الأخريات بأغصانهن المرتعشة حولي

كأنهن راقصات غجريات مرحات

بخصلات متطايرة في مهب ريح .





و ثمة غناء لرعاة عند سفوح جبال برفقة نمور ناعسة بوداعة

..

و سحابات دخان خفيفة مع نكهة توت بري ومخابئ عسل عتيقة

..

كل هذا القوت سيكفيني لأكون أنا الذي مترع بأناي مليكا

شريدا بإرادته ، ونائيا عن بشر متذئبنين .

و كم جميل و حلو كل هذا ! :

فما من شيء يرن حولي زاعقا ، أو يصُر صريرا مزعجا في

رأسي

ولا يتناهى إلى أذني ضجيج مستعجلين و سحنتهم المصفّرة

قلقا

يلهثون وراء سراب من سلطة و مجد أو مال وفير

و لا دخان عقائد يخنق هواء فضائي بعد الآن ..

أعرف أن ثمة نبعا قريبا تفتح أحداقه ناعسة تحت أقدامي

لتداعبها بتموجات عذبة بصحبة طيور تستحم استراحة من هجرتها

البعيدة ..

و السماء تنخفض لتكاد تمس جبيني كعاشقة متفانية .

لأكون أميرا لغابات مجهولة ذات عذرية

نجت من مذابح أزمنة وحشية تلتهم كل شيء ..

متنزَّها في مملكة أخوتي الجدد الوديعين

من وعول و نحل وطيور وفراشات

تحتفي بقدومي مرحبة كمستوطن جديد ،

نتقاسم سوية عطايا الغابات و البراري بعدالة منزّهة

فكم رائع أن لا أحّن بعد الآن

إلى صحبة بشر قد تذئبنوا سعارا رهيبا !

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