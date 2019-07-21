حماية المنتوج الوطني وحماية المستهلك العراقي

2019/07/21 | 04:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاسب الشريفي

بعد عام (2003) شهدت السوق العراقية انفتاحا كبيرا وأصبحت رائجة لجميع أنواع السلع من كل بقاع العالم وخصوصا دول الجوار بحيث تم إغراق السوق

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