2019/07/21 | 04:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت ما الهزيمةُ؟ ليستِ الهزيمةُ أن يقصّوا ريشَك لكيلا تطير، بل أن يقصّوا روحَك لكيلا تحبّ.إن نجح خصومُنا في أن يجعلونا نبغض ونحذر ونلبس أقنعة الزيف مثلهم؛ فقد انتصروا، وانهزمنا.الهزيمةُ تحلُّ بنا لو نجح الأشرارُ في قتل براءتنا، وتدنيس أفكارنا بالطائفية والبغضاء وتمرير الظلم.إن نجح خصومُنا في تحريضنا على كراهيتهم، فقد انتصروا علينا.لأننا آنذاك سنصبحُ "ردّة فعل" لبغضائهم.يكرهُني فأكرهُه، ما......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة ناعوت - المنهزمون!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فاطمة ناعوت - المنهزمون!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).