2019/07/21 | 05:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد القشطيني

اعتدنا بين آونة وأخرى أن نسمع عن ضجيج بين أهل السياسة وأهل الصحافة.



لطالما شكا المحررون من أن المسؤولين لا يرعون حرية المعلومات،

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