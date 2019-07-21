سلطات أربيل تعتقل شخصين بتهمة اغتيال الدبلوماسي التركي

2019/07/21 | 05:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الأمنية في إقليم كردستان العراق شخصين قالت إنهما منفذا عملية اغتيال نائب القنصل التركي داخل مطعم بمدينة أربيل، في هجوم

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