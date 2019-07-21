2019/07/21 | 05:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن – أحيت الولايات المتحدة يوم 20 يوليو ذكرى مرور 50 عاما على إرسال إدارة الطيران والفضاء الأميركية ناسا رواد فضاء إلى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف رفرف العلم الأميركي على سطح لا رياح فيه) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف رفرف العلم الأميركي على سطح لا رياح فيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).