قانون التأمين التكافلي.. هل اكتملت منظومة التمويل الإسلامي بالمغرب؟

2019/07/21 | 05:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ الانطلاق الرسمي للعمل بها، غامرت البنوك الإسلامية (التشاركية) في المغرب بالنشاط دون تأمين يغطي زبائنها وتمويلاتها ضد المخاطر، خصوصا في حالات

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