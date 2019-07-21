إيقاف اجراءات احالة مطار النجف للشركات الاستثمارية

2019/07/21 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت رئاسة لجنة الخدمات والاعمار يوم السبت قرارا نيابيا يقضي بإيقاف اجراءات احالة مطار النجف للشركات الاستثمارية.

والقرار يحمل توقيع رئيس اللجنة وليد عبد الحسين السهلاني.

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