فرقة ماليزية تنشر قيم الإسلام عبر موسيقى الهيفي ميتال

2019/07/21 | 07:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرقة ماليزية تنشر قيم الإسلام عبر موسيقى الهيفي ميتالكوالالمبور – تسعى فرقة “الفارابي” الماليزية، لنشر تعاليم وقيم الدين الإسلامي، من خلال أداء أغان موسيقية من طراز “الهيفي ميتال”.المجموعة الموسيقية، التي تأسست سنة 2009 من جانب عدد من مهندسي البرمجة، تتخذ من العاصمة كوالالمبور مقرا لها، وتتبنى أسلوبا موسيقيا خاصا بها، يجمع بين مفهوم الأخلاق الإسلامية والأداء الموسيقي.وتتكوّن المجموعة من مؤسسها والمسؤول عن إيقاع الغيتار، نازري إلياس، وزوجته رينا غزالي، عازفة الغيتار، ونسائي نواوي في قسم الأداء الصوتي، وكامارول برهان في الغيتار المنفرد، وآدي وادي في القرع على الطبل الكبير.وللفرقة الموسيقية، الكثير من المعجبين من داخل ماليزيا وخارجها في بلدان جنوب شرقي آسيا، خاصة لدى السكان المسلمين.وفي ما يخص زي فرقة “الفارابي”، يغلب عليها السواد الذي يعدّ لونا متعارفا عليه لدى مجموعات موسيقى “الروك”، إلا أنه يتميّز بإضافة بعض الزخارف الإسلامية عليه.وتتخذ الفرقة من العدد “313” رمزاً لها، في إشارة إلى أعداد المسلمين المشاركين في غزوة بدر الكبرى (624م) مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في خطوة بديلة للرقم 666 الذي تتخذه مجموعات “الروك” رمزاً لها.وتقول الفرقة إنها تستلهم أغانيها ومقطوعاتها الموسيقية من العالم والفيلسوف الإسلامي الفارابي (872 – 950م)، ولذلك قامت بتسمية الفرقة باسمه، وترتدي العمامة في حفلاتها الفنية، احتراماً له.وأصدرت الفرقة حتى الآن 3 ألبومات موسيقية، فيما تواصل حالياً أعمال تسجيل ألبومها الجديد في مدينة “شاه علم” الماليزية.وأعرب إلياس عن اعتقاده بعدم إمكانية الفصل بين الموسيقى والإسلام.وأضاف “لا يمكن الفصل بين مهاراتنا وقدراتنا وبين نمط حياتنا.نحن نعتقد بأن مهارة أداء الموسيقى، موهبة لنا من الله، لذا نرى بوجوب تقديم أعمال مفيدة للإنسانية جمعاء”.وأوضح أن أبرز مبادئ المجموعة، هي أداء المقطوعات الموسيقية الإيجابية والمحفّزة، والجمع بين العراقة والحداثة.وأشار إلى أنهم يستهدفون إيصال رسائلهم إلى جميع محبي موسيقى “الهيفي ميتال” حول العالم.وقالت غزالي إن العالم الفارابي له أهمية كبيرة في علم الموسيقى، إلى جانب تأليفه آثارا عديدة في هذا المجال.وأوضح نواوي أن العديد من الأشخاص، قرروا التعرف على الدين الإسلامي، بفضل حفلاتهم الفنية ومقطوعاتهم الموسيقية.وأكد برهان أنهم يتبنّون في أعمالهم فكرة الفارابي القائمة على أن “العالم مجرد وسيلة، والإله هو الغاية.لذا نستعين بالوسيلة للوصول إلى الهدف".وأضاف أنهم يستهدفون تنظيم جولات عالمية للوصول إلى أكبر عدد من المعجبين.

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