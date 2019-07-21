بيونسيه تقدم رسالة حبّ إلى أفريقيا بألبومها الجديد

2019/07/21 | 07:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيونسيه تقدم رسالة حبّ إلى أفريقيا بألبومها الجديدنيويورك – أصدرت الفنانة الأميركية بيونسيه، ألبوم “ذي لايين كينغ: ذي غيفت” بعدما أعارت صوتها لإحدى شخصيات النسخة الجديدة من فيلم “الأسد الملك”، واصفة إياه بـ”رسالة حبّ إلى أفريقيا” بمشاركة عدّة فنانين من القارة السمراء ونجوم أميركيين من أمثال جاي-زي وكندريك لامار.وتضمّ المجموعة الموسيقية الجديدة التي أنتجتها بيونسيه 27 أغنية، تعاونت خصوصا مع تشايلديش غامبينو وفاريل وليامز وتييارا واكن، فضلا عن ابنتها بلو آيفي كارتر البالغة من العمر سبع سنوات.وقالت الفنانة التي تعير صوتها لنالا في النسخة الجديدة من فيلم الرسوم المتحركة الشهير “الأسد الملك” في تصريحات لقناة “آيه.بي.سي”، “أردت أن أحافظ على أصالة الموسيقى الأفريقية”.و”ذي غيفت” هو ألبوم منفصل عن الشريط الترويجي لفيلم “الأسد الملك” من إنتاج استوديوهات “ديزني”، حتى لو أن كليهما يتضمّن أغنية “سبيريت” لبيونسيه.وأضافت بيونسيه “كنت حريصة على أن أتعاون مع أفضل المواهب في أفريقيا وألا أكتفي بتنسيق بعض الأنغام”.وتابعت أن “أساليب موسيقية مختلفة تنصهر في هذا الألبوم الذي هو ثمرة تعاون مع عدّة أطراف، وهو مطعّم بالآر أن بي والبوب والهيب هوب والأفروبيت”.

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