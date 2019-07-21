2019/07/21 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنا_غريب كلمة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الرفيق حنا غريبفي الذكرى الستين لاستشهاد الرفيق فرج الله الحلو منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي.هكذا مشى ثائراً، متمرداً، شجاعاً وبطلاً، وقف وقالها يوم خيانته امام جلاديه: انا هو فرج الله الحلو: لن أبوح لكم بكلمة، لن أقدم لكم شيئاً مما تريدون، وظل على موقفه حتى استشهد تحت الضرب والتعذيب الوحشي.دفنوا جسده الطاهر، ثم عادوا تحت ضغ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حنا غريب - كلمة في الذكرى الستين لاستشهاد الرفيق فرج الله الحلو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حنا غريب - كلمة في الذكرى الستين لاستشهاد الرفيق فرج الله الحلو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).