2019/07/21 | 07:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

رفعت القوات الامنية فجر ، الاحد 21 تموز 2019، سيطرة شارع مطار المثنى الرئيسية وسط بغداد.

وقال ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رفع سيطرة شارع مطار المثنى وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رفع سيطرة شارع مطار المثنى وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).