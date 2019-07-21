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رفع سيطرة شارع مطار المثنى وسط بغداد


رفع سيطرة شارع مطار المثنى وسط بغداد
2019/07/21 | 07:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

رفعت القوات الامنية فجر ، الاحد 21 تموز 2019، سيطرة شارع مطار المثنى الرئيسية وسط بغداد.

وقال ...

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