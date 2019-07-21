كيف علق بارزاني علی منفذي هجوم اربیل؟

2019/07/21 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني، السبت، على إعتقال منفذي هجوم أربيل، فيما اشار الى ان كردستان العراق لن تصبح مقراً للإرهاب...

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