2019/07/21 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس حض وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إيران على التراجع عن التوقيف “غير القانوني” لناقلة ترفع العلم البريطاني في الخليج.وقال جيريمي هنت إن طهران ترى في ذلك “تصرفا متبادلا” لكنه شدد على أن ذلك “أبعد ما يكون عن الحقيقة”.يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه إيران لقطات للحظة احتجاز ستينا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا تحض إيران على الإفراج عن الناقلة المحتجزة وكالة خطوة برس.

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