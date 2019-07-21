استطلاع: تراجع التأييد لوزيرة الدفاع الألمانية الجديدة

2019/07/21 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر استطلاع رأي تراجع التأييد لوزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور التي تولت الوزارة يوم الأربعاء.

ونقل استطلاع لمؤسسة فورسا أن كرامب كارينباور، التي تنافس روبيرت

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