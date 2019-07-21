2019/07/21 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد اليوم الأحد عن رفع سيطرة شارع مطار المثنى.وذكر بيان الامانة وتلقته “خطوة برس” انه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي تم رفع الكتل الكونكريتية والمسقفات التي تمثل السيطرة الامنية الموضوعة على شارع مطار المثنى منذ سنة 2007”.وأضاف البيان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع سيطرة شارع مطار المثنى في بغداد وكالة خطوة برس.

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