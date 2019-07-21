2019/07/21 | 08:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد مصدر مسؤول في السفارة العراقية بدمشق، أن حكومتي سوريا والعراق "وصلتا إلى مراحل متقدمة&q...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اتفاق عراقي - سوري على اعادة فتح معبر حدودي حيوي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
أكد مصدر مسؤول في السفارة العراقية بدمشق، أن حكومتي سوريا والعراق "وصلتا إلى مراحل متقدمة&q...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اتفاق عراقي - سوري على اعادة فتح معبر حدودي حيوي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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