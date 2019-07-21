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اتفاق عراقي - سوري على اعادة فتح معبر حدودي حيوي


اتفاق عراقي - سوري على اعادة فتح معبر حدودي حيوي
2019/07/21 | 08:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة

أكد مصدر مسؤول في السفارة العراقية بدمشق، أن حكومتي سوريا والعراق "وصلتا إلى مراحل متقدمة&q...

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