الحشد الشعبي يطهر مزارع وبساتين في شمال بغداد

2019/07/21 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي في العراق من تطهير مزارع وبساتين غرب منشأة نصر شمال العاصمة بغداد....

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