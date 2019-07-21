2019/07/21 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية والحشد الشعبي يباشران بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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