2019/07/21 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس استثمرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إحياء الذكرى 75 لمحاولة اغتيال تعرض لها الزعيم النازي، أدولف هتلر، لدعوة مواطني بلادها إلى مواجهة تصاعد اليمين المتطرف.ونوهت ميركل بعمل الضابط الألماني، كلاوس فون شتاوفنبرغ، وآخرين تعاونوا معه عندما حاولوا قتل هتلر عام 1944 بحقيبة مفخخة.وقبضت السلطات النازية على شتاوفنبرغ و200 من المتعاونين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميركل تحيي ذكرى محاولة اغتيال هتلر بدعوة لمناهضة التطرف وكالة خطوة برس.

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