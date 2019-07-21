2019/07/21 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مجلس محافظة بغداد، الاحد، ان اجراءات وزارة التخطيط عطلت انجاز المشاريع الخدمية في بعض مناطق اطراف العاصمة، مطالبا الوزارة بتخفيف الاجراءات لاستثمار الوقت قبل حلول فصل الشتاء.وقالت عضو مجلس المحافظة جسومة الازيرجاوي، في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ثلاث جهات (امانة بغداد والمحافظة ووزارة البلديات) تعمل اليوم على انجاز وايصال الخدمات الى مناطق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس بغداد: إجراءات وزارة التخطيط عطلت انجاز بعض المشاريع الخدمية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس بغداد: إجراءات وزارة التخطيط عطلت انجاز بعض المشاريع الخدمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).