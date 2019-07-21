الحسيني: نتائج التحقيق باستهداف الحشد في آمرلي قد تظهر خلال يومين

2019/07/21 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح الحشد الشعبي محور الشمال، الاحد، الاعلان عن نتائج التحقيق باستهداف قاعدته في آمرلي خلال اليومين المقبلين، مبينا ان الاستهداف نفذ بطائرة متطورة لايملكها داعش الاجرامي.وقال مسؤول اعلام الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ الحشد الشعبي ينتظر تحقيق اللجنة التخصيصة باستهداف قاعدة الحشد في آمرلي، من اجل […]

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